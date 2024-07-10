اتحاد الغرف التجارية يبحث إقامة معرض متكامل للقطاعات التصديرية المصرية

عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعا موسعاً لمناقشة عدد من المقترحات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة التي تستهدف النمو بالصادرات المصرية.

بدأ الدكتور شريف الجبلي، بفتح باب النقاش حول دراسة ووضع مقترحات لخطة المعارض الخارجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين المقترحة كاستجابة سريعة لمطلب الاتحاد رداً على طلب الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية.

أهمية المعارض الخارجية في الترويج للسلع المصرية

وأكد الجبلي، على أهمية المعارض الخارجية في الترويج للسلع المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيراً إلى أن خطاب الاتحاد كان واضحاً في أن تشمل الخطة كافة القطاعات التصديرية، متضمنة «اسم المعرض والقطاع الذي يخدمه ومكان إقامته وتاريخ الإقامة وعدد الشركات الراغبة بالاشتراك به، وبياناتها والمساحة التقديرية المقترحة والتكلفة التقديرية قبل الدعم بالدولار واخر موعد للاشتراك في المعرض».

وأشار الجبلي، إلى أنه تم تشكيل لجنة داخليه بالشعبة برئاسة المهندس مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة الشعبة بالتعاون مع كافة الأعضاء لإعداد خطة الشعبة للمعارض والتي تشمل 13 قطاعا صناعيا تصديريا بينها الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والطبية ومواد البناء والطباعة والورق والجلود والاستثمار العقاري والأدوية والمفروشات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحرف اليدوية والأثاث.

المعرض الأول للصادرات المصرية

شدد الجبلي على أن الشعبة بدأت بالعمل علي إعداد دراسة لتنظيم المعرض الأول للصادرات المصرية من خلال مشاركة موسعو من كافة القطاعات التصديرية لضمان تحقيق أكبر عائد من خلال الترويج وإسناده الى إحدى الشركات المتخصصة والرائدة في تنظيم المعارض.

وأضاف الجبلي أن المعرض سيهدف في الأساس إلي الترويج للصادرات خاصة أنه سيكون معرض عام يشمل كافة القطاعات التصديرية.

كما قررت الشعبة، توجيه الدعوة للقاء برئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، لعرض ما تم بالنسبة لإقامة معرض التصدير إلى جانب استعراض كافة متطلبات الشعبة من الأجهزة المختلفة لتحقيق طفرة تصديرية وتحقيق طموح الدولة في النهوض بالصادرات المصرية.

كما سيتم مناقشة، التوجه لعقد اجتماع مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بفتح الأسواق التصديرية ومشاركة الشعبة في المعارض الخارجية، خاصة بعدما أكد الوزير في لقاء سابق مع رئيس الشعبة ترحيبه الكامل بالاجتماع مع الشعبة لبحث مطالبهم.