السلع المصرية تخترق أسواق العالم

رغم التحديات والحروب والأزمات العالمية والإقليمية، وارتفاع نسب التضخم عالمياً، وتباطؤ معدلات النمو، استطاعت الدولة المصرية ممثلةً فى وزارة التجارة والصناعة على مدار عام 2023، تحقيق إيجابيات عدة سواء على صعيد زيادة صادرات مصر السلعية أو تراجع حجم الواردات، ما أدى بالتبعية إلى خفض عجز الميزان التجارى.

لجأت الحكومة المصرية إلى وضع خطط مستقبلية وفتح أسواق خارجية جديدة لعبور تلك الأزمات العالمية خلال العام الماضى، لتجعل المنتجات المصرية تخطو أولى خطواتها الصحيحة نحو الأسواق الخارجية، سواء الدول العربية أو الأفريقية أو الولايات المتحدة، أو حتى الدول الأوروبية، وإثبات جدارتها وجودتها وقدرتها التنافسية.

«الوطن» تستعرض بالأرقام الرسمية حجم الصادرات والواردات خلال عام 2023، وأبرز القطاعات فى التصدير، والدول الأكبر المستقبلة للسلع والمنتجات المصرية، إضافة إلى خطط وزارة الصناعة والتجارة، بشأن مضاعفة الصادرات خلال العام الجارى، كما استمعت إلى آراء رؤساء ونواب المجالس التصديرية، وأساتذة الاقتصاد، لوضع الرؤى المستقبلية والحلول الناجزة للعديد من الأزمات والتحديات التى تواجه الصناع بشأن التصدير، لمضاعفة الصادرات المصرية وتحقيق هدف الدولة فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، كما حاورت رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، للتعرف على دور الهيئة فى مساندة الشركات والمصانع بمختلف القطاعات فى التصدير.