برنامج «السفيرة عزيزة» يتحدث عن السفر في الصيف مع الأصدقاء: الصحاب أنواع

قالت الإعلامية نهى عبد العزيز، إنّ السفر في وقت الصيف إلى أماكن تتوافر فيها أجواء تدعم الاسترخاء مثل مدينة «العلمين» هو أفضل سفر، خاصة مع صحبة صديق يشارك الشخص أوقاته واهتماماته.

السفر مع أصدقاء يستطيعون الاستمتاع بالسفر

وأضافت عبدالعزيز، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن السفر يفضل مع أصدقاء يستطيعون الاستمتاع بالسفر وأجوائه ولا تفتعل المشكلات، متابعةً: «هناك أصدقاء تتسبب في المشكلات وتغضب وتفسد اللحظة الحلوة».

وتابعت الإعلامية جاسمين طه زكي، خلال تقديمها البرنامج مع نهى عبدالعزيز: «هناك أصدقاء لا يحبون الحركة والسفر، يجعلون الرحلة ثقيلة وليست للترفيه».

مجانين التصوير أثناء السفر

وأشارت جاسمين طه زكي، إلى أن هناك أصدقاء قبل بدء الاستمتاع باللحظة يهتمون بالتصوير، ويبدأون بالتقاط كم كبير من الصور دون أي جدوى، وتابعت: «أنا أحب التصوير، ولكن صورة واحدة فقط للذكرى، ولكن هؤلاء الأصدقاء هم مجانين السيلفي لو ذهبنا لأي مكان أول ما يفكرون به هو التصوير».