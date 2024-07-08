5 إجازات مدفوعة الأجر لموظفي الحكومة.. بينها السفر لأداء مناسك العمرة

منح قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، العاملين بالجهاز الإداري للدولة، العديد من الامتيازات المهمة خلال مدة خدمته في دولاب العمل الحكومي، من بينها الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر الكامل.

القانون «81» عالج سلبيات «47 أجور الملغي»

وقال مصدر حكومي مسؤول، إنّ أغلب مواد قانون الخدمة المدنية انصبت على مصلحة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ إنّ القانون 81 عالج كل السلبيات التي عانى منها الجهاز في ظل قانون 47 أجور الملغي.

إجازات مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الدولة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أنّ المادة 51 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنّ هناك 5 أنواع إجازة مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الحكومة، وهي على النحو التالي:

1- يستحق الموظف بالجهاز الإداري للدولة، إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، أو مناسك العمرة.

2- تستحق الموظفة بالجهاز الإداري للدولة، إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أنّ تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أنّ تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة مدفوعة الأجر الكامل، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

4- يستحق الموظف الذي يُصاب بإصابة عمل، إجازة مدفوعة الأجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية.