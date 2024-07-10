«مستقبل وطن» يكشف تفاصيل الالتحاق ببرنامج «ريادة» لتأهيل الشباب للعمل السياسي

كشف حزب «مستقبل وطن» تفاصيل الالتحاق ببرنامج «ريادة» لإعداد وتأهيل الشباب لممارسة العمل السياسي، من خلال مجموعة متنوعة من التدريبات والدورات على مدار ثلاثة أشهر، وذلك بعد تلقي الآلاف الاستفسارات وطلبات التقديم.

تفاصيل برنامج ريادة

جاءت تفاصيل برنامج «ريادة» لإعداد وتأهيل الشباب للعمل السياسي، على النحو التالي:

25 يوليو 2024 فتح باب التقديم من خلال منصة زدني.

1 سبتمبر 2024 بداية البرنامج في الجامعة الأمريكية.

خريطة عمل برنامج «ريادة» لحزب مستقبل وطن

نوفمبر 2024:

المستوى التأسيسي من برنامج السياسة المحلية (منصة زدني): مقدمة في العلوم السياسية، النظام السياسي في مصر.

المستوى المتقدم من برنامج السياسة المحلية ( منصة زدني): قوانين الأحزاب السياسية، النظام الانتخابي، قوانين التصويت.

ديسمبر 2024:

المستوى التأسيسي من برنامج السياسة الدولية (منصة زدني).

المستوى المتقدم من برنامج السياسية الدولية (منصة زدني): الاقتصاد السياسي الدولي، الأمن الدولي، الحوكمة العالمية.

يناير 2025:

برنامج الذكاء الاصطناعي (منصة زدني) مفاهيم ومصطلحات، أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي، التحديات والحلول.