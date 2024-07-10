مدبولي: الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة وتشغيل قصور الثقافة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.. وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء الاهتمام بملف الثقافة وكل الأمور التي تتعلق ببناء الإنسان المصري، قائلا لوزير الثقافة: «نُعول عليكم كثيراً في العمل على استعادة قوة مصر الناعمة، وتعزيز الهوية الثقافية المصرية».

أكد ضرورة استمرار العمل على تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من أصول ثقافية، جذباً لمزيد من شبابنا، فلدينا القصور الثقافية والمسارح، وغيرها من الأصول الثقافية التي يجب أن تستغل الاستغلال الأمثل، لافتا إلى أهمية وجود خطة متكاملة بمستهدفات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو، إلى أن الوزارة لديها العديد من القطاعات والهيئات، مضيفا: «نعمل حالياً على وضع برامج متكاملة لتعظيم الاستفادة من هذه القطاعات والهيئات، وصولا لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الثقافة».

ولفت إلى ما يجري من تعاون وتنسيق مع مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتوسع في إقامة المزيد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ودعم المواهب الإبداعية، إلى جانب العمل على التشغيل الأمثل لمختلف القصور الثقافية على مستوى الجمهورية، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية وجود تعاون مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل قصور الثقافة.

أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال اللقاء، إلى الجهود المبذولة حالياً لإعداد منتجات ثقافية متنوعة تناسب شريحة الشباب، وكلف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بالعمل على أن تصل مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية الجاري إعدادها إلى مختلف الفئات المستهدفة بمحافظات الجمهورية.

أكد وزير الثقافة، خلال اللقاء، الاهتمام بملف التحول الرقمي، وذلك من خلال السعي للتوسع في طرح مختلف إصدارات الوزارة عبر المنصات المتخصصة للنشر الإلكتروني، وكذا الخاصة بالكتب المسموعة، إلى جانب جهود رقمنة المتاحف، لافتا إلى أن هناك تعاون تام مع وزارة الاتصالات في ذلك، بما يسهم في نشر الوعي والثقافة، ويعزز الهوية الثقافية المصرية.