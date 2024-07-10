«روان» الأولى على الدبلومات الفنية 2024: كنت بذاكر يوميا وحلمي دراسة الهندسة

لم تكن تتخيل الطالبة روان محمود عبد الكريم ابنة محافظة السويس، أن تحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتائج الدبلومات الفنية 2024 بنظام الخمس سنوات، إلا أنها كانت تحافظ على حضورها للمدرسة بشكل يومي، وتنهي دروسها أول بأول خاصة في السنة النهائية.

«تفاجأت بمكالمة هاتفية من نائب وزير التربية والتعليم بأني حققت المركز الأول في نتائج الدبلومات الفنية 2024 نظام الخمس سنوات، ولم أصدق في البداية، فكل طموحي اللحاق بكلية الهندسة، بهذه الكلمات روت روان حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنها حققت نسبة 99.6% بعد عام مليء بالسهر والتعب.

الأولى في نتائج الدبلومات الفنية 2024: المدرسة كانت داعمة لي

وقالت الطالبة روان عبد الكريم، أن غالبية العاملين في المدرسة كانوا يعملون على شرح جميع المواد الدراسية أولا بأول، دون تقصير، لكنها عززت الأمر بدروس خصوصية أملا في اللحاق بتنسيق كلية الهندسة.

وتابعت « كنت باعتمد على المذاكرة في الدبلوم الفني دروس كل يوم دون تأجيلها، وهو ما سهل عملية المراجعة بعد إنهاء المنهج، لكن الدراسة كانت صعبة وتحتاج إلى تركيز شديد، وهو ما وفرته لي أسرتي طوال فترة دراستي»، لافتة إلى أن شقيقها الأكبر دخل كلية الهندسة من نفس المدرسة الصناعة قبل 8 سنوات، وهو ماكان حافزا لها لتحقيق نفس الهدف قائلة «والدي دايما كان بيدعمني ووالدتي كانت بتحقق كل طلباتي وشقيقي الأكبر كان دائما هو مثلي وقدوتي».

الأولي في نتائج الدبلومات الفنية 2024: التعليم الفني هو المستقبل

وقالت روان عبد الكريم، إن التعليم الفني في الفترة المقبلة هو مُستقبل مصر لاحتياج المصانع لآلاف الفنيين والمهندسين من الأيدي العاملة، مُشيرة أنها تتمني اللحاق بكلية الهندسة قسم كهرباء بعد تخصصها بنفس القسم لمدة 5 سنوات.

وأضافت «لم يعد هناك فارقا بين الثانوية العامة والتعليم الفني، إذ إن التنسيق شبه مُتقارب، ونظام الدراسة أقرب إلى بعضهما بل والفني أصعب لكن الفرص الأكبر أصبحت في التعليم الفني».