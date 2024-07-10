رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. بالأسماء والصور.. أوائل الدبلومات الفنية 2024

كتب:

أميرة فكري
04:27 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أوائل الدبلومات الفنية لعام 2024، في جميع التخصصات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» بنظاميها الـ3 سنوات و5 سنوات، وبنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الأوائل 26 طالبا وطالبة.

أوائل الدبلومات الفنية 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن إحصائية بأوائل الدبلومات الفنية 2024، كالتالي:

- عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب، منهم 3 طالبات و4 طلاب.

- عدد الأوائل في محافظة السويس طالبة.

- عدد الأوائل من محافظة القليوبية طالبة.

- عدد الأوائل ومن محافظة البحيرة طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة المنوفية طالبة.

- عدد الأوائل من محافظة الوادي الجديد طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة الجيزة طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة الشرقية طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة بورسعيد طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة دمياط طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة البحر الأحمر طالب.

- عدد الأوائل من محافظة الدقهلية طالبة.

- عدد الأوائل من محافظة أسيوط طالب وطالبة.

اقرأ المزيد:

«التعليم» تعلن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

«التعليم» تعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 بعد قليل

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بعد قليل

«التعليم» تكشف موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات
بقلم أميرة فكري