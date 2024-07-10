عاجل.. بالأسماء والصور.. أوائل الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أوائل الدبلومات الفنية لعام 2024، في جميع التخصصات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» بنظاميها الـ3 سنوات و5 سنوات، وبنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الأوائل 26 طالبا وطالبة.

أوائل الدبلومات الفنية 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن إحصائية بأوائل الدبلومات الفنية 2024، كالتالي:

- عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب، منهم 3 طالبات و4 طلاب.

- عدد الأوائل في محافظة السويس طالبة.

- عدد الأوائل من محافظة القليوبية طالبة.

- عدد الأوائل ومن محافظة البحيرة طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة المنوفية طالبة.

- عدد الأوائل من محافظة الوادي الجديد طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة الجيزة طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة الشرقية طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة بورسعيد طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة دمياط طالبتين.

- عدد الأوائل من محافظة البحر الأحمر طالب.

- عدد الأوائل من محافظة الدقهلية طالبة.

- عدد الأوائل من محافظة أسيوط طالب وطالبة.