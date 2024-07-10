أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بنسبة نجاح بلغت 70,9%، في جميع التخصصات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» ونظاميها 3 سنوات، و5 سنوات، ونظام التعليم والتدريب المُزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يُمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس، ثٌم اختيار التخصص «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» على أن تظهر درجاته في جميع المواد الدراسية.

تقييم طلاب الدبلومات الفنية

وقالت الوزارة إنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة 790 ألفا و625 طالب وطالبة، وتم عقد الامتحانات في 2562 لجنة، وللعام الثالث على التوالي، وشارك 1800 من مُمثلي سوق العمل مع وزارة التربية والتعليم في تقييم طلاب الدبلومات الفنية دارسي البرامج الدراسية المُطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، البالغ عددهم 114117 طالبا وطالبة.