أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة دمياط.. الفتيات يتفوقن 

كشف إعلان وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة دمياط، حيث احتلت فتيات المحافظة صدارة الترتيب العام في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام 3 سنوات، بالإضافة إلى دبلوم الدراسات الفندقية المتقدمة للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام الخمس سنوات.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة دمياط، بحسب الإعلان الرسمي.

أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة دمياط

- انتصار وجدي هويدي، الأولى على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات «إعداد مهني»، بمجموع 91.8%، حيث تخصصت في الملابس الجاهزة، بمدرسة دمياط الجديدة الصناعية المشتركة.

- أميرة علي الداودي نوفل، الأولى على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسات الفندقية المتقدمة للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام الخمس سنوات، بمجموع 95.15%، حيث تخصصت في نظام المطبخ، بمدرسة رأس البر الفندقية العسكرية للخدمات المتكاملة.

تفاصيل امتحانات الدبلومات

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحان الدور الثاني197 ألفا و817 طالبا، ووصل عدد الراسبين 34 ألفا و790 طالب وطالبة، منهم 31 ألفا و134 طالب وطالبة باق للإعادة، و3656 طالبا وطالبة غياب كلي ومحروم.