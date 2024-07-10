«أسماء» الأولى على الدبلومات الفنية التجارية بالمنوفية: حلمي أدرس في معهد فني صحي

فرحة وزغاريد داخل منزل أسماء فكيه تركي الأولى على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث على مستوى الجمهورية، والمُسجلة في مدرسة الشهيد حسن أحمد بدر التجارية المُشتركة بشنشور، والمُقيمة في قرية سمان، التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، بمجموع بلغ 779.5 بواقع نصف درجة فقد عن المجموع الكلي.

شعور الطالبة أسماء الأولى على الدبلومات الفنية

«فرحانة جدا إني طلعت من الأوائل وبشكر أهلي على دعمهم ليا طٌوال العام»، تحكي أسماء في تصريحات لـ«الوطن»، أنها في الساعة الثانية والنصف تلقت اتصالاً من مكتب الوزير بأنها من أوائل شهادة الدبلومات الفنية، مما أدى إلى شعورها بالفرح والسعادة التي ملأت قلبها لتكليل جهدها وتعبها بالنجاح.

طموح الأولى على الدبلومات الفنية

وتتابع ابنة محافظة المنوفية، أنها تتمنى أن تلتحق بالمعهد الفني الصحي العسكري بعد اجتيازها فترة صعبة وتحديات خلال العام الدراسي.

وأعرب فكيه والد أسماء، عن سعادته بحصول ابنته على المركز الأول في شهادة الدبلومات الفنية، بعد جهد ومشقة تحملت الأسرة أعبائها على مدار العام، حيث كان يُوفر لابنته جميع الاحتياجات التي تطلبها لكي تستطيع المذاكرة والاحتفاظ على مستواها قائلا: «فخُور ببنتي ويتمنى لها النجاح في باقي عمرها».