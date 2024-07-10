فرص للعمل مدخل بيانات في عدد من محافظات الجمهورية.. رابط التقديم

أعلن موقع توظيف مصر عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال إدخال البيانات للذكور والإناث، في عدد من الشركات في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك برواتب تختلف حسب كل شركة.

تفاصيل الوظائف حسب كل شركة وأماكن العمل

شركة الخليل لتجارة واستيراد الأخشاب، تطلب موظفي إدخال بيانات في مناطق: «البساتين، التجمع الاول، القطامية، المعادى، حلوان، دار السلام، القاهرة»، براتب قابل للتفاوض مع توفير عدد من المميزات، ويمكنك التقديم على الوظيفة من هنــــــــا.

شركة طيبة إيجيبت: موقع العمل في أسيوط والغربية: الراتب الأساسي: 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى حوافز وعدد من المزايا الأخرى، ويمكنك التقديم على الوظيفة من هنـــــا لمحافظة أسيوط، أو من هنـــا لمحافظة الغربية.

مسؤول ادخال بيانات / كاشير سيمس للصناعات الكهربائية: «الأزبكية، القاهرة»، الراتب الأساسي: 4000 إلى 4500 جنيه.

مدخل بيانات شركة سعد يوسف للمقاولات: يمكنك التقديم عليها من هنـــــــــــا.

شركة إكسيسوريز شوب في النزهة الجديدة، القاهرة: الراتب الأساسي: من 4 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، ويمكنك التقديم من هنــــــــــا.

مدخل بيانات - السادس من اكتوبر الجيزة: الراتب الأساسي: 3500 - 4 آلاف جنيه، ويمكنك التقديم من هنــــــــــــا.