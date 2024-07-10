«العامة للبترول» تعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة العامة للبترول، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف «طبيب بشري - وصيدلي - وممرض»، دون شرط الخبرة.

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة ممرض بشركة البترول

وتضمنت شروط شغل وظيفة ممرض في شركة البترول، الآتي:

-الحصول على مؤهل متوسط / فوق متوسط (تمريض / إسعاف) دفعة 2021 وما بعدها.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

وأشارت الشركة إلى إلحاق من يجتاز الاختبارات للعمل بحقول الشركة المختلفة بعقد تدريب لمدة سنة ببداية أجر المستوى الثاني، بالإضافة إلى البدلات والمزايا العينية والحوافز المقررة.

وطالبت من الراغبين في الالتحاق بالوظائف تقديم الطلبات باليد مرفق بها صورة من «شهادة الميلاد - والمؤهل الدراسي - وبطاقة الرقم القومي - وترخيص مزاولة المهنة - والقيد بالنقابة» إلى إدارة شئون العاملين بالمركز الرئيسي الشركة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظيفة صيدلي بشركة البترول

وتشمل الشروط الواجب توافرها للراغبين في التقديم لشغل وظيفة صيدلي، الآتي:

-الحصول على بكالوريوس صيدلة - دفعة 2021 وما بعدها

- الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها

أجر المستوى الأول

وأشارت الشركة إلى إلحاق من يجتاز الاختبارات للعمل بحقول الشركة المختلفة بعقد تدريب لمدة سنة ببداية أجر المستوى الأول، بالإضافة إلى البدلات والمزايا العينية والحوافز المقررة، على أن تقدم الطلبات باليد مرفق بها صور من «شهادة الميلاد المؤهل الدراسي بطاقة الرقم القومي - وترخيص مزاولة المهنة - والقيد بالنقابة) إلى إدارة شئون العاملين بالمركز الرئيسي للشركة.