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وظائف شاغرة في مجال المبيعات لجميع المؤهلات.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كتب:

رحاب عبدالراضي
10:18 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
تعبيرية

تعبيرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، اليوم التوظيفي لإحدى الشركات الخاصة.

موعد اليوم التوظيفي 

وكشفت وزارة الشباب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تفاصيل الوظائف المتاحة في اليوم المفتوح لشركة الفرجاني، والذي يقام في مركز شباب شرق حلوان السبت المقبل من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء.

تفاصيل الوظائف المطلوبة 

1. مديرين فروع يشترط خبرة في مجال الهايبر ماركت

2. مديرين أقسام خبرة في المجال

3. مشرفين أقسام خبرة في المجال

4. محاسب خزنة

5. موظف لوجستيك

6. مراقب مخزون (خبره بالمجال)

7. موظف خدمة عملاء

8. موظف FMC

9. مشرف كاشير

10. كاشير

11. منسقين ممرات

12. مشرف بقالة

13. بائع بقالة

14. مشرف جزارة

15. بائع جزارة

16. بائع مجمدات

17. بائع تجميل

18. بائع أدوات منزلية

19. متلقى طلبات

20. سائق فيسبا

21. موظفين خدمات

22. عمال مخازن

23. فني تبريد وتكييف

24. فني سباكة

25. مشرف أمن

26. مراقبين كاميرات

27. موظفين أمن

متطلبات وشروط الوظيفة

وتسمح الشركة بتعيين جميع المؤهلات، والحد الأقصى للسن 45 سنة.

الحقوق والمميزات

الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

تطبيق الحد الأدنى للأجور

توجد فرص للترقي

 تأمين طبي 

تأمين اجتماعي

إجازات سنوية ورسمية

مكافأة وحوافز

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة الموجودة على هذا الرابط  والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد.

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بقلم رحاب عبدالراضي