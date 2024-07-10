«أسماء» ابنة الوادي الجديد الأولى على الدبلومات الفنية 2024: كنت بذاكر 12 ساعة

أعربت الطالبة أسماء مصطفى عبد الرحيم سيد، ابنة محافظة الوادي الجديد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية 2024، «دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية»، بمجموع 500 درجة بنسبة مئوية 97.40%، عن بالغ سعادته بحصولها على هذا المركز المتقدم.

أسماء الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية 2024

وقالت «أسماء»، لـ«الوطن»، أنها لم تكُن تتوقع أنّ تكون من أوائل الدبلومات الفنية 2024، مضيفةً: «تلقيت اتصالا من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبلغني إني حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية، وحقيقي طايرة من الفرحة».

12 ساعة يومياً كانت مدة مذاكرة «أسماء» لدروسها، وكان يُساعدها في ذلك والدها الذي يعمل مُعلم لغة عربية، ووالدتها أيضاً، وفقاً لها: «كنت ببدأ يومي بصلاة الفجر، وبعد كده أروح مدرستي، وأرجع أذاكر دروسي، والحمد لله كنت محافظة على صلاتي ووردي اليومي من القرآن الكريم، وأسرتي كان ليها دور كبير في تفوقي والدي ووالدتي وأخويا وأختي هما سر نجاحي بعد توفيق ربنا طبعاً».

«أسماء»: ابنة عمتي حصلت على المركز الأول العام الماضي

ليست المرة الأولى التي تحصد فيها عائلة «أسماء» مركز متقدم في الدبلومات الفنية، حيث سبق وأنّ حصلت ابنة عمتها على المركز الأول على مستوى الجمهورية العام الماضي: «بنت عمتي حصلت السنة اللي فاتت على المركز الأول في الدبلومات الفنية، وأنا حصلتها السنادي، وإنّ شاء الله مش هتقف لحد عندنا».

تُفاضل «أسماء» بين كليتي الزراعة والتربية عقب حصولها المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية 2024: «حقيقي من فرحتي مترددة دلوقتي آخذ أي قرار بس هدخل كلية الزراعة أو التربية ولسه هاخد وقتي وهفكر مع أسرتي واللي فيه الخير يقدمه ربنا سبحانه وتعالى».

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

واعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 «الدور الأول» للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.