رحيل كهربا.. طلب عاجل لـ كولر من لجنة تخطيط الأهلي

شهدت الأيام الأخيرة الماضية تطورات جديدة داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وعلم «الوطن سبورت» أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، طلب رحيل كهربا بنهاية الموسم والتعاقد مع مهاجم محلي جديد.

كهربا ضمن قائمة الراحلين عن الأهلي نهاية الموسم

ووصلت العلاقة بين كولر وكهربا إلى طريق مسدود بالأزمة الأخيرة عقب لقاء الأهلي أمام فاركو وخروج اللاعب من مران المستبعدين اعتراضا على عدم مشاركته في المباراة.. التفاصيل من هنا

وطلب المدرب السويسري من لجنة تخطيط الكرة في الأهلي عرض قائمة من اللاعبين المحليين في مركز رأس الحربة من أجل التعاقد مع لاعب بديلا لكهربا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وشارك كهربا مع النادي الأهلي خلال هذا الموسم في 29 مباراة بمختلف البطولات، إذ نجح اللاعب في المساهمة بـ18 هدفًا بتسجيله 12 هدفًا وصناعة 6 آخرين.

كهربا يعود لقائمة الأهلي بقرار من لجنة التخطيط

من جانبها، وافقت لجنة تخطيط الكرة في الأهلي على طلب كولر برحيل كهربا حال تلقيه عرضًا مناسبا، إلا أنها طلبت من المدرب ضرورة التراجع عن تجميد اللاعب والاستعانة به في المباراة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تواجد وسام أبو علي دون بديل عقب رحيل الفرنسي أنتوني موديست مع نهاية شهر يونيو.

وأكدت لجنة التخطيط لكولر ضرورة عودة كهربا للمباريات من أجل تسويقه خلال المرحلة الجارية خاصة أن اللاعب يجهز عروضًا للرحيل.

ومن المنتظر عودة كهربا إلى قائمة مباريات الأهلي، إذ يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من مسابقة دوري NILE.