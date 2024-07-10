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عاجل.. قرار رسمي من كاف بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في أفريقيا

كتب:

حسن مظهر
07:09 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
عاجل.. قرار رسمي من كاف بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في أفريقيا

كشف مصدر داخل لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قرار رسمي من جانب كاف بشأن فريقي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال والكونفدرالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت : « تم إعفاء الأهلي والزمالك من الدور التمهيدي بدوري الأبطال والكونفدرالية بالترتيب على أن يخوض بيراميدز والمصري الدور التمهيدي بالبطولتين».

إعفاء الأهلي والزمالك من الدور التمهيدي

وتم إعفاء الأهلي والزمالك من الدور التمهيدي للبطولتين بسبب تصنيفهم، حيث سيخوض النادي الأهلي الدور التمهيدي الثاني خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

فيما سيخوض الزمالك الدور التمهيدي الثاني وهو دور الـ32 من البطولة، حيث ستقام القرعة  يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024، وستنطلق في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.

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