«نورين» الأولى على الدبلومات الفنية: «بكيت من الفرحة.. وسألتحق بكلية الزراعة»

عبرت نورين مدحت رجب توفيق، الطالبة بمدرسة السلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج بمدينة العاشر من رمضان عن فرحتها بحصولها على المركز الأول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث «تعليم وتدريب مزدوج»، حيث حصلت على مجموع 571 درجة من المجموع الكلي 590 درجة، بنسبة 96.78%.

نورين الأولى على الدبلومات الفنية: بكيت من الفرحة

وأعربت الطالبة نورين في تصريح لـ «الوطن»، عن سعادة كبيرة بعد تلقيها مٌكالمة من وزارة التربية والتعليم لتهنئتها بالنجاح وحصولها على المركز الأول، وأردفت: «بكيت من شدة الفرحة، وكنت سعيدة وأنا شايفة كل أفراد عائلتي حواليا وهم فرحانين بما حققته، وربنا يقدرني وأفرحهم على طول».

مدرسة السلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج بمدينة العاشر

وأشارت إلى أنها التحقت بمدرسة السلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج بمدينة العاشر من رمضان بناء على رغبتها، رغم حصولها على مجموع في الإعدادية يُؤهلها للالتحاق بالثانوية العامة، لكن التعليم الفني الآن لا يختلف عن الثانوية، وأي طالب أو شخص يستطيع النجاح والتفوق في أي مكان، لافتة إلى أنها ستلتحق بكلية الزراعة وستحافظ على تفوقها وقبل كل شيء الالتزام بطاعة الله عز وجل.