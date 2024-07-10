«بسملة» ابنة الشرقية تحصد المركز الأول على الدبلومات الفنية: «ربنا مضيعش تعبي»

عبرت بسملة محمود عبدالرحمن توفيق طالبة بمدرسة السويدي للتعليم والتدريب المزدوج بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عن فرحتها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث «تعليم وتدريب مزدوج»، حيث حصلت على مجموع 837 درجة من المجموع الكلي 850 بنسبة 98.47%.

المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية

وقالت الطالبة في تصريح لـ«الوطن»، إنها كانت تتوقع حصولها المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية، مُشيرة إلى أنها كانت تحرص على الاجتهاد في مذاكرة دروسها طوال العام الدراسي، واستطاعت تحصيل كل المولد بشكل جيد بفضل الله عز وجل، وواصلت: «الحمد لله ربنا مبيضعيش تعب حد»

الالتحاق بالتعليم الفني بناء على رغبتها

وأوضحت أنها التحقت بمدرسة السويدي للتعليم والتدريب المزدوج قسم فني عمليات مخازن، بناء على رغبتها الشخصية رغم حصولها في الإعدادية على مجموع يؤهلها للالتحاق بالثانوية العامة.

وأوضحت أنها تقيم في محافظة السويس، وكانت تتوجه إلى المدرسة في العاشر من رمضان يوميا، وكان ذلك يستغرق ساعة ذهابا وساعة إيابا، لافتة إلى أنها كانت تستغل هذا الوقت في مراجعة دروسها وأنها كانت تذاكر يوميا نحو 4 أو 5 ساعات.

ومن جانبه قال محمود عبدالرحمن توفيق، والد الطالبة إنه تلقى اتصالا من وزارة التربية والتعليم وأخبره مسؤول بالوزارة، أثناء تواجده بالعمل، بنتيجة ابنته وحصولها على المركز الأول.

وأوضح أن لديه اثنين من الأبناء غير بسلمة وهما طالب جامعي وطفل في الصف الثالث الابتدائي، مشيرا إلى أنه لا يتدخل في رغبات أبنائه بشأن الدراسة ويقدم لهم النصيحة فقط ويترك كل منهم يدرس ما يريده ويحدد مستقبله بنفسه.