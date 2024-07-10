وزير العمل يبحث مع منظمة العمل العربية توفير فرص عمل للمصريين بالخارج

استقبل محمد جبران وزير العمل، فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية إحدى المنظمات المُتخصصة بجامعة الدول العربية، حيث قدم المدير العام، التهنئة للوزير جبران على ثقة القيادة السياسية، بتوليه حقيبة وزارة العمل في التشكيل الحكومي الجديد برئاسة مصطفى مدبولي.

أوضح وزير العمل محمد جبران حرصه على تعزيز، وتكثيف التعاون مع منظمة العمل العربية كونها منظمة عريقة تأسست 12 يناير 1965، وتضم في عضويتها أطراف العمل العربي الثلاثة وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال.

احتياجات سوق العمل

وقال جبران إن توجيهات القيادة السياسية التواصل وتكثيف التعاون مع المنظمات العربية والدولية، لتبادل الخبرات والعمل في المجالات المُشتركة، موضحا أن مصر مع كل عمل عربي مُشترك، يُحقق التنمية لبلداننا العربية.

ملفات وزارة العمل

وأشار جبران إلى أن الوزارة سوف تُركز خلال الفترة المُقبلة على مجموعة من الملفات من أهمها التدريب المهني من أجل توفير عمالة مصرية ماهرة ومُدربة،طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الخارج.

وبحث الجانبان سُبل التواصل من أجل تنظيم العديد من الأنشطة والمنتديات خاصة مع الشركات في منطقة الخليج، لتوفير فرص عمل للمصريين في الخارج، تحت إشراف ومتابعة الوزارة.