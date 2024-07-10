وزير العمل يستجيب لمطالب اثنين من العمالة غير المنتظمة

استجاب محمد جبران وزير العمل إلى شكوى عَامِلين من العمالة غير المنتظمة، واستقبلهما داخل مكتبه بالعاصمة الإدارية صباح اليوم الأربعاء، وقرر تنفيذ جميع مطالبهما بضمهما لمنظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة للاستفادة من 6 منح سنوية، وأخرى خاصة بالرعاية الصحية والطبية.

وقال الوزير إنه شاهد فيديو للعاملين على مواقع السوشيال ميديا قبل توليه الوزارة بأيام قليلة، يطالبان فيه بشمولهما بالرعاية والحماية من الحكومة، وعندما اختارته القيادة السياسية لهذه المهمة الوطنية بحث عن وسائل التواصل معهما حتى حدث هذا اللقاء داخل مقر الوزارة.

احترام المواطن المصري

وأوضح الوزير، أن ثقافة الجمهورية الجديدة؛ احترام المواطن المصري وتقديم الخدمات له بشكل لائق وكريم؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجهات الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

بتكثيف الجهود للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

وقال أيضًا إنه وجّه جميع المديريات والإدارات المُختصة بتكثيف الجهود للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، ووصول الدعم والحماية والرعاية للمستحقين، موضحًا أن ذلك اهتمام مباشر من الرئيس السيسي.

وبحسب بيان صحفي؛ فإن العاملين هما سيد عفيفي حسين بحيري، 55 سنة، من عزبة أبو باشا بمركز بنها في محافظة القليوبية، ويعمل في مجال مبيض محارة منذ طفولته، وعنده 3 أبناء، ومحمد عبدالخالق عوض منتصر، 53 سنة من كفر أبو زكري بمركز بنها، مبيض محارة أيضًا ولديه 4 أبناء.

وقال سيد عفيفي: «عملت الفيديو منذ أيام، وقلت فيه محدش شايفنا ولا بيسأل فينا، وإحنا عمالة غير منتظمة غلابة، والله بنشكر الرئيس السيسي، إحنا مش مصدقين إننا في مكتب وزير بالسرعة دي، إحنا فعلا في جمهورية جديدة».

بينما قال الحاج محمد عبدالخالق إنه سعيد جدًا بهذا اللقاء غير المتوقع، الذي لم يُسفر فقط عن الانضمام إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، ولكن توجيه مديرية عمل القليوبية بتوفير فرص عمل لأبنائهم، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجونها داخل مراكز التدريب المهني بالمحافظة.