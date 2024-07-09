وزير العمل يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد محمد جبران وزير العمل المصرية حرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، خاصةً في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال سد الفجوة بين مهارات العمال واحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

يأتي هذا ضمن خطة وزارة العمل لبناء قدرات العامل المصري في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، ومن ضمنها الخبرة الإسبانية في مجال التدريب المهني ومعلومات سوق العمل.

وخلال ورشة عمل مع خبراء من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية، ناقش وزير العمل سبل تبادل الخبرات والتعرف على التصنيف الأوروبي المعياري للمهن ومرصد سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب المهني واعتماد المهارات.

مبادرات مشتركة لتعزيز حوكمة الهجرة

تُعدّ ورشة العمل جزءًا من مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي (CONMIGO) وهو شراكة بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIMTIP).

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، وذلك في إطار الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي.