وزير العمل يتفقد قطاعات الوزارة.. ويؤكد: مكتبي مفتوح للجميع

تَفقدّ محمد جبران وزير العمل، اليوم، مكاتب العاملين بالديوان العام والإدارات المركزية، ومقرات صناديق إعانات الطوارئ للعمال، تمويل التدريب والتأهيل، الخدمات الإجتماعية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وحثهم على تكثيف الجُهود من أجل تنفيذ خطة الوزارة في كافة الإدارات والمُديريات، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية أصحاب الأعمال والعمال.

وأكد جبران على أن بابه مفتوح للجميع، ويُرحب بكافة المُقترحات التي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري، الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة له، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.

متابعة أداء القطاع الخاص

وفي وزارة العمل، التقي الوزير بمجموعة من قيادات الوزارة وبعض رؤساء الإدارات المركزية، موجها بضرورة التأكيد على متابعة العمل على أرض الواقع، ومتابعة أداء القطاع الخاص وعلاقته بالعاملين به، والاستماع إلى شكاوى العمال بكل جدية والعمل على حلها.

كما وجه جبران المختصين في الوزارة بضرورة التصدي لأي مخالفات يقع في أصحاب العمل والوقوف الى جانب العمالة ومنحهم حقوقهم، كذلك وجه خلال اللقاء بمتابعة حصول العمالة غير المنتظمة على كافة حقوقها التي كفلها لهم القانون لدى أصحاب العمل، ووكذلك العمل على تهيئة وتوفير فرص العمل المناسبة لشباب الخريجين، والتواصل مع متلقي الخدمة من المواطنين وتسهيل طرق الحصول عليها.

تنفيذ خطط الوزارة

كما أكد على التركيز على مجموعة من الملفات منها التدريب المهني والعمالة غير المنتظمة، وتشكيل فريق لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في المُدد الزمنية المُحددة.