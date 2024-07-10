كشف إعلان وزارة التربية والتعليم، أسماء أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 محافظة أسيوط، بمعدل طالب وطالبة في صدارة الترتيب العام في نظام دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية - نظام السنوات الثلاث، بالإضافة إلى دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية، نظام السنوات الثلاث والبرامج الدراسية المُطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة أسيوط بحسب الإعلان الرسمي.

أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة أسيوط

- سيلا يسري حسني صادق، الأول على نظام دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية - نظام السنوات الثلاث «نوعى»، بمجموع 98.57%، في تخصص مُعالجة وضبط جودة محطات الشرب والصرف الصحي، ضمن المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط.

- رحمة صلاح أحمد مصطفى، الأولى على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية، بنظام السنوات الثلاث البرامج الدراسية المطورة، وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، بمجموع 99.33% في تخصص فني كاتب حسابات، بمدرسة أسيوط التجارية بنات - أسيوط.

أسيوط في صدارة أوائل الدبلومات الفنية 2024

وتعد محافظة أسيوط ضمن المحافظات المتصدرة لمشهد أوائل الدبلومات الفنية 2024 كونها ضمن عدد من المحافظات التي تحوي عدد طالبين في الترتيب العام على المستوى الجمهورية بعد محافظة القاهرة التي تتصدر المشهد بعدد 7 طلاب.