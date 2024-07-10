القاهرة تتصدر أوائل الدبلومات الفنية بـ7 طلاب.. «أبواليزيد» الأول على الجمهورية.. عاجل

شملت قائمة أوائل الدبلومات الفنية عدد كبير من الطلاب في جميع التخصصات من مختلف محافظات الجمهورية، بعد إعلانها رسميًا من وزارة التربية والتعليم.

أوائل الدبلومات الفنية

تصدرت محافظة القاهرة هذا العام قائمة أوائل الدبلومات الفنية على عكس العام الماضي، ففي هذا العام شملت قائمة الأوائل 7 طلاب من محافظة القاهرة بمختلف التخصصات، ومن بينهم الطالب يوسف أبواليزيد مصطفى، الأول على الجمهورية بنسبة 99.08 %، وأيضًا الطالب أحمد عبيد أحمد، الأول على الجمهورية بنسبة 97.50%، والطالب ميشيل جوزيف، الأول على الجمهورية بنسبة 99.07%، تخصص أنظمة الاتصالات، والطالب حمزة محمد، الحاصل على نسبة 96.50% بتخصص الإمداد والخدمات اللوجيستية.

ومن ضمن أوائل الدبلومات بمحافظة القاهرة الطالبة شهد رأفت، الخاصة على 95.61% بتخصص خدمات سياحية، والطالبة داليال محمد، الحاصلة على 88.57% تخصص إنتاج وخدمة، والطالبة لقاء أحمد الحاصلة على 97.50% تخصص إدارة تشغيل المطاعم.

أمّا في العام الماضي، شملت محافظة القاهرة 3 طلاب فقط في قائمة أوائل الدبلومات الفنية، وكان من بينهم الطالبة ملك ياسر الحاصلة على 93.71%، والطالبة سندس محمود الحاصلة على 98%، وأيضًا الطالبة فاطمة الزهراء، الحاصلة على 99.45%.

امتحانات الدبلومات الفنية

تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 790 ألفًا و625 طالبًا وطالبة، وعُقدت الاختبارات في 2562 لجنة، وللعام الثالث على التوالي شارك 1800 من ممثلي سوق العمل مع مقيمي وزارة التربية والتعليم في تقييم طلاب الدبلومات الفنية، دارسي البرامج الدراسية المطورة، وفق منهجية الجدارات المهنية.