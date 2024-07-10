«اقتصادية النواب»: تحقيق التنمية هو الهدف الأساسي للمحور الاقتصادي

قال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن جلسة اللجنة المعنية بمناقشة برنامج الحكومة بدأت بمناقشة المحور الاقتصادي، لافتًا إلى وجود مجموعة من الأهداف الاستراتيجة والرئيسية والفرعية، والهدف من كل هذا هو مجموعة من النتائج التي تنعكس على الحياة اليومية للمواطن.

الهدف الأساسي للمحور الاقتصادي

وأضاف سليمان، خلال لقاء خاص لبرنامج «مال وأعمال» على هامش انعقاد أول اجتماع للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف الأساسي للمحور الاقتصادي هو تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن التنمية معناه تحقيق الرفاهية للمواطن، لافتًا إلى أن الرفاهية بالنسبة للمواطن هي إشباع احتياجاته ورغباته في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة، وهذه الأهداف موجودة في برنامج الحكومة.

التأثير الإيجابي في حياة المواطن

وأشار، إلى أن البرنامج يضع الأهداف ويحاول الوصول إلى التأثير الإيجابي في حياة المواطن من خلال كل هدف، متابعًا: «من أهم المشاكل هو التضخم وفي برنامج الحكومة ما يتصدى لهذه الظاهرة، وكانت المناقشة اليوم حول الوصول إلى معدل تضخم أحادي، ولهذا كانت المناقشة هدفها أن تعكس الأهداف على حياة المواطن».