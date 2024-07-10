خبير اقتصادي: انتظروا تأثير الدمج الإيجابي للوزارات في الحكومة الجديدة

أكد منجي بدر، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن ملف التعليم أهم أولويات خطة عمل الحكومة الجديدة كونه أحد أهم النقاط التي يجب التركيز عليها من وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج الدراسية في جميع الصفوف الدراسية للمواكبة مع التكنولوجيا والعلوم الحديثة، كما يجب أن نوفر فرصا للتعلم على الذكاء الاصطناعي وتوفير ادواته لتلبية احتياجات الطالب المصري.

الحكومة الجديدة وملف الصحة

وأشار بدر لـ «الوطن»، إلى أن ملف الصحة من الملفات المهمة ولذلك طالب باستمرار إنشاء المستشفيات بشكل أكبر خلال المرحله المقبلة وتوفير كافه الأدوية والرعاية الطبية اللازمة خاصة مع زياده السكان لتعزيز صحه المواطن المصري، مضيفا أن ملف السياحة يجب أن يظل من ضمن أهم الملفات الموجودة والتي يجب أن توجد على رأس أولويات الفترة المقبلة، لزيادة العملة الصعبة في البلاد وعليه فإنه يجب على الدولة أن تعمل علي زياده عدد السياح من 15 مليون سائح إلى 30 مليون سائح خلال الثلاث سنوات القادمة.

دمج الوزارات في الحكومة الجديدة

وأوضح أن دمج وزارة الخارجية مع الهجرة، دمج ايجابي من الطراز الأول خاصة في وجود سفارات في العديد من الدول مما سيساعد على تقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع للمصريين بالخارج، مشيرا إلى وزارة التخطيط والتنميه الاقتصادية ودمجها مع وزاره التعاون الدولي يعمل على تخفيض الدين الداخلي والخارجي وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الدولية علي مستوى العالم، حيث قسم الوزارة إلي عدة أزرع، أهمها الاقتصاد الكلي وهي تقوم مقام وزارة الاقتصاد، وزيادة المنح والقروض، وجذب الاستثمارات، والعمل علي تخفيض الدين بشقيه الداخلي والخارجي.

شدد على أن دمج وزارة الاستثمار والتجاره الخارجية والبدء في الترويج لها من الخارج من خلال المستشار التجاري، من أذكي الوزارات التي تم دمجها التي يترأسها الدكتور حسن الخطيب يتمتع بملف مشرف مليء بالانجازات.