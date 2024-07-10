شقيقة مايكل جاكسون تعلق على فيديو ابنة دنيا سمير غانم مع محمد رمضان

علقت لاتويا جاكسون شقيقة النجم العالمي مايكل جاكسون، على فيديو يجمع الفنان محمد رمضان مع ابنة دنيا سمير غانم، وأحفاد السبكي.

محمد رمضان يرد على تعليق شقيقة مايكل جاكسون

وأعاد «رمضان» نشر تعليق شقيقة مايكل جاكسون على الفيديو، عبر حسابه على «إنستجرام»، وكتب: «لاتويا چاكسون أخت الأسطورة مايكل چاكسون، علقت على ڤيديو أبناء صحابي دنيا سمير غانم ورامي رضوان وكريم وخالد السبكي.. يا بختهم».

وأحيا محمد رمضان مؤخرًا حفل ختام مهرجان «موازين» الدولي، الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة، بالمملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير.

كما طرح مؤخرًا أغنية «بمزاجي» عبر عدد من منصات الأغاني المُختلفة بجانب «يوتيوب»، وسبقها طرحه لأغنية «مفيش كدة» من كلمات وألحان أحمد الديزل.