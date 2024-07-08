القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان مع معجب بالساحل الشمالي.. ماذا حدث؟

مقطع فيديو قصير انتشر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنان محمد رمضان، وهو يحاول أخذ الهاتف المحمول من أحد الشباب، بعد أن لاحقه الأخير في السير خلفه، ليصفع كل منهما الآخر، فماذا حدث وما تفاصيل القصة؟.

حادث محمد رمضان

بدأت تفاصيل الحادث بسير الفنان محمد رمضان في أحد شوارع قرى الساحل الشمالي، مع وجود تجمع من المعجبين حوله، وهو الأمر الذي اعتاد عليه، ولكن هذا الشاب لاحقه بطريقة أغضبته حتى استدار الفنان وحاول أخذ هاتفه منه، ولكن الشاب لم يعطه أياه، لتحدث مشادة كلامية بينهما على إثرها وقعت مشاجرة، ودخل في اشتباك معه.

كرر محمد رمضان كلامه أكثر من مرة بحدة، موجهًا للشاب كلامه بتعصب: «هات الموبايل، بقولك هات الموبايل»، ولكنه أصر على عدم إعطائه له، ثم تدخل أشخاص في المكان لفض الاشتباك، وسرعان ما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب الشجار بين محمد رمضان والشاب

لم يعرف أحد حتى الآن سبب الشجار بين الفنان والشاب، ولكنه على غير عادة الفنان محمد رمضان يتشاجر مع المعجبين، فهو معروف بالطبع الودود المحب للجميع، ولكن من خلال الفيديو يظهر أن الشاب كان يلاحقه في خطواته، وهو ما أغضب الفنان، كما أنه التقط صورة له أثناء مروره، وانزعج الأخير ودفعه إلى طلب الهاتف منه لحذف الصورة.

أول رد من محمد رمضان

بعد انتشار الفيديو وهو يتشاجر مع الشاب، خرج الفنان محمد رمضان لجمهوره، بمقطع فيديو خلال جولته في الساحل الشمالي، متجاهلًا الحادث، حيث ظهر والجمهور يحتفي به ويتم التقاط الصور بينهما، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مصاحبًا لاسم القرية السياحية.