تكريم اوائل الطلبة في افتتاح مركز شباب قشطوخ بالمنوفية بعد تطويره

نظم مركز شباب قشطوخ في مركز تلا بمحافظة المنوفية، افتتاحا لمركز الشباب بعد تطويره علي أكمل وجه، حيث تم تجهيز ملعب كرة القدم على أحدث الطرز الرياضية، كما تم افتتاح ملعب كرة القدم الخماسي بعد تطويرة بالجهود الذاتية، وافتتاح ملعب الطائرة بالجهود الذاتية أيضا.

تكريم أوائل الشهادات التعليمية

كما شهد حفل الافتتاح، تكريم أوائل الشهادة الإبتدائية والإعدادية وأوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وسط مشاركة كبيرة من أهالي القرية وعدد كبير من المسؤولين والسياسيين في مركز تلا بمحافظة المنوفية.

تطوير مركز الشباب

وقال عماد المصري رئيس مجلس إدارة مركز شباب قشطوخ، في تصريحاته لجريدة الوطن، أن مركز الشباب شهد تحول جذري وتغير كبير، والذي تم تطويرة بالكامل ليشمل ملعب سباعي وآخر خماسي وملعب للكرة الطائرة وتطوير صالة الجيم وكافتريا مجهزة لخدمة المواطنين.

وأضاف أن الملعب الخماسي والطائرة والجيم وبناء المدرجات للملعب الرئيسي كان بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، موجها الشكر للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة التي تهتم ببناء جيل قادر علي العطاء.