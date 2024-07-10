بالأسماء.. «الصحفيين» تعلن مواعيد انعقاد لجنة القيد بجدول تحت التمرين

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة هشام يونس، انعقاد جلستها لجدول تحت التمرين خلال أيام 13، 14، 17، 18، 25 يوليو الجاري، وفق ترتيب الأسماء في الكشوف التي أعلنتها اللجنة.

مواعيد لجنة القيد في نقابة الصحفيين

أوضحت لجنة القيد بنقابة الصحفيين في بيان، أن مواعيد انعقاد لجنة القيد بجدول تحت التمرين تأتي كالتالي:

- يوم السبت الموافق 13 / 7 / 2024 من رقم ( 1 - 71 ) الساعة 4 مساء

- يوم الأحد الموافق 14 / 7 / 2024 من رقم ( 72 - 142 ) الساعة 4 مساء

- يوم الأربعاء الموافق 17 / 7 / 2024 من رقم ( 143 - 212 ) الساعة 4 مساء

- يوم الخميس الموافق 18 / 7 / 2024 من رقم ( 213 - 283 ) الساعة 11 صباحاً

- يوم الخميس الموافق 25 / 7 / 2024 من رقم ( 284 - 354 ) الساعة 11 صباحاً.

أسماء المتقدمين لجدول تحت التمرين

وجاءت اسماء الزملاء المتقدمين لجدول تحت التمرين في نقابة الصحفيين كالتالي: