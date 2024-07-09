«البلشي»: رفع قيمة الجوائز العامة بنقابة الصحفيين لـ50 ألف جنيه

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن النقابة أقامت اليوم حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية 2024 بحضور عدد من الشخصيات العامة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والشركة المتحدة، مؤكدًا أنه جرى رفع قيمة الجوائز العامة التي تمنحها نقابة الصحفيين لأعضائها لـ50 ألف جنيه بدلًا من 15 ألفا.

وأضاف البلشي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن هذا اليوم مهم لإحياء جوائز الصحافة المصرية، لافتا إلى أن الجوائز اكتسبت شكلا جديدا من خلال طبيعة وقيمة الجائزة

وائل الدحدوح يتبرع بقيمة الجائزة لغزة

وأشار إلى وائل الدحدوح حصل على جائزة حرية الصحافة، وتنازل عن قيمتها لعلاج زملائه المصابين في الحرب على غزة.

وأوضح أنه جرى تكريم رئيس الوزراء الأسبق، المهندس إبراهيم محلب، لدوره الكبير في خدمة النقابة وإنهاء هذا المبنى وإحيائه العام الماضي.