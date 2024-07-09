خالد البلشي يطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين

طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، متمنيا اكتمال الفرحة بإخلاء سبيلهم قريبا.

وقال «البلشي» في كلمته خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، التي نظمتها نقابة الصحفيين، تحت رعاية مجلس الوزراء، والشركة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية: «أستغل هذه المناسية لألفت النظر إلى أرواح أخرى هائمة وقلوب موجعة تنتظر الإنقاذ وهي أرواح أكثر من 21 صحفيا مقيدة حرياتهم خلف القضبان».