وائل الدحدوح يطالب نقابة الصحفيين الفلسطينية ببذل الجهد لوقف استهداف الإعلاميين

قال وائل الدحدوح الصحفي الفلسطيني، إن حفل توزيع نقابة الصحفيين يعد خير مناسبة للتذكير بأهمية دور الصحافة في المجتمع.

وأوضح الدحدوح، خلال فيديو جرى عرضه في حفل جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، أن الحرب على غزة شهدت استهدافا غير مسبوق للصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أعداد الضحايا من الوسط الصحفي تعد الأكبر في تاريخ الحروب.

نقابة الصحفيين الفلسطينية

وطالب الدحدوح نقابة الصحفيين الفلسطينية ببذل أقصى جهودها لوقف هجمة استهداف الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحشد رأي عام قوي وموحد.

واختتم الدحدوح كلمته موجها التحية والشكر لنقابة الصحفيين على منحه جائزة الصحافة المصرية التي تسلمها ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطنيين بدلا منه.

فيما قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن جائزة حرية الصحافة المصرية التي رشحتها نقابة الصحفيين للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، هي الأقرب إلى قلوبنا جميعا وقلوب كل فلسطيني، لأنها تمثل وقوف الدول العربية وعلى رأسها مصر بجانبنا في ظل هذه الظروف الأليمة التي نمر بها.

جائزة لكل الصحفيين الفلسطينيين

وأكد «أبو بكر»، أن هذه الجائزة هي جائزة لكل الصحفيين الفلسطينيين ولأكثر من 150 صحفيا فلسطينيا لقوا حتفهم جراء جرائم الاحتلال الذي يهدف إلى نزوح الشعب الفلسطيني وتهويد الأرض وطمس الهوية.

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، وكذلك تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية، وتكريم الصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح، بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتكريم خاص لصحافة المرأة للكاتبة الصحفية سناء البيسي.