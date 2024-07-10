محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، بمدينة كفر الشيخ، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، للوقوف على احتياجاتهم.

المحافظ يطمئن على أوضاع الأطفال داخل الدار

واطمأن المحافظ، على أوضاع الأطفال داخل الدار، والخدمات المقدمة لهم، والتعرف على احتياجاتهم، حيث استمع لمشرفي دار الأمل وما يقومون به لتلبية احتياجات الأطفال الأيتام، مؤكدًا على أهمية توفير أفضل رعاية لهم، ودعمهم لتحقيق مستقبل أفضل، وتقديم كافة سُبل الدعم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية لهم، مشيداً بجهود القائمين على رعاية الأطفال والداعمين للأيتام.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.