جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي، للعام 2023 - 2024، عقب اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي

تقدم «الوطن» جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

- الاثنين 29 يوليو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 30 يوليو 2024: مادتي الأحياء، وعلم النفس والاجتماع.

- الأربعاء 31 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الخميس 1 أغسطس 2024: مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

- السبت 3 أغسطس 2024: مادة جبر وحساب ومثلثات وتفاضل

- الأحد 4 أغسطس 2024: مواد اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ.

- الاثنين 5 أغسطس 2024: مادتي الرياضيات التطبيقية، والفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الدور الثاني 2024

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تم مراعاة وضع جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الدور الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ، لتبدأ الامتحانات عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة الذي ينتهي في 20 يوليو الجاري.