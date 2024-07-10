محافظ كفر الشيخ يتفقد قطاع ربط طريق دسوق المزدوج الجديد

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قطاع ربط طريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج، بطريق «كفر الشيخ - دسوق» الفردى، بمشاركة الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، موجهاً بسرعة تنفيذ الأعمال تلبية لاحتياجات المواطنين، لمواجهة التكدس المروري بمنطقة مصرف سالم، تقاطع طريق دسوق المزدوج الجديد بالطريق القديم، والربط بين تلك الطرق مع طريق «كفر الشيخ - قلين»، وطريق «كفرالشيخ - سيدي سالم».

تحقيق السيولة المرورية

قال المحافظ، أنّه تم الانتهاء من عمل حائط ساند رأسي من الدبش للبر الأيمن لمصرف سالم، وذلك لتعديل وضع المصرف الحالي، بحيث يتم استغلال عرض نزع الملكية بالكامل، مع عمل اتجاهين للحركة المرورية، بواقع 3 حارات مرورية بكل اتجاه بطول 550 متراً، لتحقيق السيولة المرورية، وكذا إنشاء 3 كباري سطحية على مصرف سالم، ومصرف تحويله نمرة 8، بتكلفة تقديرية 135 مليون جنيه.

تسهيل الوصول إلى الخدمات

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ ربط طريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج، بطريق «كفر الشيخ - دسوق» الفردى، من أهم محاور التنمية بالمحافظة، ويُعد مشروعاً حيوياً هاماً، يٌساعد في تحسين حركة المرور، من خلال ربط عدداً من المراكز بشكل مباشر، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين مستوى السلامة المرورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.