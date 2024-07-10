رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية الإعلام بنسبة نجاح 98,24%

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية الإعلام بنظام الساعات المٌعتمدة للعام الجامعي 2024/2023، دور مايو بنسبة نجاح بلغت 98,24%.

أقسام كلية الإعلام جامعة المنوفية

وأشار رئيس الجامعة، أن الكلية تضم 6 أقسام، هي تخصص الصحافة المطبوعة إلكترونية «صحافة مطبوعة»، وتخصص الصحافة المطبوعة والإلكترونية «صحافة الإلكترونية»، وتخصص الاتصال التسويقي المتكامل العلاقات العامة وتخصص الاتصال التسويقي المتكامل الإعلان، وتخصص الإذاعة والتليفزيون راديو، وتخصص الإذاعة والتليفزيون تليفزيون.

عدد الطلاب والساعات المعتمدة

وأضافت الدكتورة ندية القاضي عميد كلية الإعلام، أن عدد الساعات المعتمدة بالبرامج 129 ساعة دراسية، وأن عدد الطلاب الناجحين بالأقسام 335 طالب وطالبة، كما وجهت التهنئة إلى جميع الطلاب بمناسبة نجاحهم خلال هذا العام الدراسي.