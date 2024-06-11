«البر 108».. حملة طلاب كلية الإعلام بالوادي الجديد للتوعية ضد الابتزاز الإلكتروني

دشن عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة الوادي الجديد حملة للتوعية ضد الابتزاز الإلكتروني، باعتبارها واحدة من أهم قضايا العصر، ووقع اختيارهم على مسمى «حملة البر 108» للتوعية بمخاطر هذا الأمر وتداعياته، ويرجع اختيار اسم الحملة دلالة على بر الأمان ومنطقة الحماية في مواجهة الابتزاز الإلكتروني، بينما رقم 108 إشارة إلى الخط الساخن لمكافحة جرائم الإنترنت.

مشروع تخرج إعلام الوادي الجديد

وتستهدف الحملة التوعية بالعواقب التي قد يتعرض لها المُبتز، إلى جانب نشر ثقافة حماية المجتمع والعمل على تعزيز الأمان الرقمي في ظل التقدم التكنولوجي المستمر، واعتمد فيها الطلاب على عدة وسائل لإيصالها إلى قطاع عريض من الجمهور، مثل عرض سلاسل متنوعة من الفيديوهات القصيرة التوعوية، بالإضافة إلى الأفلام والإعلانات التوعوية والإذاعية

كما تناول الطلاب هذه الحملة من عدة جوانب، منها النفسية والاجتماعية، إلى جانب توظيف السوشيال ميديا من «Facebook» و«Instagram» و«X» في الحملة، ‏للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور عبر صفحاتها، وفقًا لما أشارت إليه نيرة خالد أحد الطلاب المشاركين في الحملة، خلال حديثها لـ«الوطن».

من جانبها أشارت الدكتورة إرادة أحمد المدرس المساعد بالقسم والمشرف التنفيذي على الحملة، أنه في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية المتاحة على الإنترنت، ما يسهل الحصول عليها، جاءت الحملة للتوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني، والتعريف بالأساليب التي قد يستخدمها المبتز لتهديد الآخرين بما لديه من معلومات.

شارك في الحملة الطلاب نيرة خالد أحمد، نجوي أشرف سيد، أحمد أنور فرج محمد، إسراء طارق حسانين، أمل صيد عبد الله، أميرة خليفة حسين، بسنت عوض مسلم، حسين رمضان حسين، دنيا جمال محمد، وعدد آخر من الطلاب.