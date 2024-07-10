موظف بالسكة الحديد يصلح عطلا بعربة قطار.. والهيئة: نموذج مشرف

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن أحمد حسين، فني مزلقان، اكتشف أثناء عمله وجود عطل بعربة محملة بأنابيب الغاز رقم 3262 م هـ د على منفذ العبور، ووضع على الفور كبسولة تحذيرية لقطار رقم 548/3463 وتم ضربها ووقوف القطار.

مقتضيات الواجب الوظيفي

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تسعد بوجود مثل هذه النماذج المشرفة، مشددة على جميع العاملين للاقتداء بهم والتأكيد على أمانتهم وحسن خلقهم مع الالتزام الكامل بمقتضيات الواجب الوظيفي.

وفي سياق منفصل، شددت الهيئة على الركاب بضرورة الالتزام بتعليمات استقلال القطار، وتجنب أي سلوكيات خاطئة تُعرض الركاب للمساءلة القانونية، لافتة إلى أن غرامة التدخين داخل القطار تصل إلى 100 جنيه.

عدم إلقاء المخلفات

وأكدت الهيئة ضرورة عدم الوقوف أو الجلوس على حافة الأرصفة حتى لا تتعرض حياة الراكب للخطر، وعدم التسطيح فوق أو بين العربات، مناشدة المواطنين عدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط أو حرم السكك الحديدية.