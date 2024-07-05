مواعيد القطارات السياحية على خط «دمياط – القاهرة»

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات السياحية على خط «دمياط – المنصورة – طنطا – القاهرة» والعكس، مؤكدة أنه تم التنبيه بضرورة الالتزام بتشغيل القطارات في مواعيدها وفق الجداول الموضوعة من قبل، وتوفير التذاكر الكافية للركاب.

ووفق جدول تشغيل القطارات بالسكة الحديد، تتعدد القطارات السياحية على خط «دمياط – المنصورة – طنطا – القاهرة» والعكس، وهي كالتالي:

قطار رقم 994

- يقوم من محطة دمياط الساعة 16:10 دقائق

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 20:25 دقيقة

- يقف القطار بمحطات كفر سعد وشربين والمنصورة وطلخا وقويسنا وبنها

قطار رقم 810 سياحي

- يقوم القطار من محطة شربين الساعة 3:15 دقيقة

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 8:10 دقائق

- يمر القطار بمحطات طلخا والمحلة الكبرى وطوخ وقها

قطار رقم 1914 سياحي

- يقوم القطار من محطة المنصورة 6:35 دقيقة

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 8:55 دقيقة

- يقف القطار بمحطات طلخا وسمنود والمحلة الكبرى

قطار رقم 941 سياحي

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 5:15 دقيقة

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 10:15 دقيقة

- يمر القطار بمحطات شبرا الخيمة وبنها والمنصورة وشربين وكفر سعد

قطار رقم 965 سياحي

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 7:15 دقيقة

- يصل القطار إلى محطة دمياط الساعة 11:30 دقيقة

- يمر القطار بمحطات بنها وبركة السبع وسمنود وطلخا وكفر سعد.