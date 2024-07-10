عضو بالنواب: إجراءات سريعة للقضاء على تفاوت الأسعار من مكان لآخر

قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن توصيات الأجندة التنفيذية للحوار تنحصر في إجراءات سريعة للقضاء على فكرة رقابة الأسواق والأسعار المتفاوتة من مكان لآخر، وتمثل الشغل الشاغل للحوار الوطني، وتليها الصحة من تقديم العلاج للمواطنين، فضلًا عن انتشار التأمين الصحي في مختلف محافظات مصر مع توفير ميزة العلاج المجاني على نفقة الدولة.

الاهتمام بجودة التعليم

وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر قناة «DMC»، أن الهدف الثالث هو الاهتمام بالتعليم من خلال مراعاة عدم تأثير مجانية التعليم على جودة التعليم، مشددا على سرعة التأهيل الحقيقي للمدرسين، وإقرار حوافز الاستثمار التي خرجت من الحوار الوطني والإعفاءات الضريبية، والقضاء على البيروقراطية السيئة، ووضع سقف للمشروعات التي تستهلك الميزانية بشكل مبالغ فيه.

إطلاق الرخصة الذهبية

وأكمل مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أنه تم إطلاق الرخصة الذهبية بشكل موسع، فضلا عن التقليل من الاستدانة والقروض، كما أن العديد من ملفات الحوار الوطني تناقش حرية تداول المعلومات والشفافية، مؤكدا أن هذه التوصيات لم تخل من التنفيذ الفوري والتأكيد على حق المواطن في المشاركة السياسية.