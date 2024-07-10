شيماء البرديني: الحوار الوطني أرسى قيمة التشارك في مساحات تستهدف مصلحة الوطن

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» إنَّ دور الحكومة هو وضع الاستراتيجيات وتنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة وليس الممكنة، مشيرة إلى أنَّ وسائل الإعلام والصحف دورها نشر الوعي وتوعية المواطن ونقل الصورة الحقيقية التي تحدث على الأرض.

وأضافت «شيماء البرديني» خلال لقائها عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنَّ دور المواطن في هذه المرحلة مهم جدًا، فقد أصبح لدينا تغيرًا ملموسًا في الثقافة، لذا يجب أن يتحول المواطن من مجرد راصد للمشكلات إلى واضع للحلول ومبادر وداعم لتنفيذها من خلال فكر إيجابي.

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»: «كل ما حققناه كان بإرادة العمل وبإيمان بأن أي مشكلة لها حل، ومع الإرادة والعمل هناك إيمان بالتوفيق، وكل مسعى حميد نتائجه حميدة، لذ يجب أن يكون المواطن أكثر إيجابية».

التواصل السياسي أصبح جزءا من مهام كل وزارة

وأكملت الكاتبة الصحفية: «فكرة الجلوس على مائدة الحوار من أجل التقارب والتشارك في مساحات تستهدف مصلحة الوطن، مع تجاوز المصالح الشخصية الضيقة والنظر إلى الأهداف التي تخدم الجميع؛ هي قيمة أرساها ودعمها الحوار الوطني، وأصبح هناك جزء من مهام عمل كل وزارة هو التواصل السياسي، وهو معنى شديد الأهمية، وسوف يظهر أثره خلال الفترة المُقبلة».

المواطن أصبح فاعلا ومبادرا نحو تقديم مقترحات للتحديات الراهنة

واستكملت: «لدينا ملفات يمكن أن نعتبرها تخليص لكل مشكلات مصر، والمميز في الأمر أنّها ليست حلول خبراء فقط ولكن أيضًا حلول من مواطنين كانوا يبادرون ويراسلون الحوار الوطني، فقد أصبح لدى المجتمع تفاعلًا ووعيًا بالقضايا والمشاكل، لذا من الممكن أن تشهد المرحلة المقبلة تحديات أقوى وأهم وهو الحفاظ على ما وصلنا إليه، وكلنا لدينا آمال أكبر في الحوار الوطني».