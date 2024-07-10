محافظ كفر الشيخ: رد الشيء لأصله في شارعين بمركز بيلا بطول 600 متر

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية ضمن خطة رد الشيء لأصله في عدد من شوارع مدينة بيلا، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وذلك لضمان إعادة الشوارع إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات، وحفاظاً على أي استثمارات قد تم ضخها بتلك الشوارع.

رد الشيء لأصله في شارعين

وأوضح المحافظ، أنّ الخطة تتضمن شارع «مسجد التقوى» بطول 300 متر، وأيضاً شارع «سامي منصور» بطول 300 متر، لافتاً إلى أنّه يجري التنفيذ وفقاً للخطة التي تم إعدادها لرفع كفاءة الشوارع، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والجدول الزمني المحدد، لجميع الشركات المسئولة عن رفع كفاءة الشوارع.

رفع كفاءة الطرق والشوارع بكفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ المحافظة والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافطة وأجهزتها التنفيذية لا تألو جهداً في كافة قطاعات العمل، للحفاظ على المظهر الجمالي، ورفع كفاءة الطرق والشوارع خاصةً بعد انتهاء الأعمال ورد الشئ لأصله.