طرق غير تقليدية للعلاج النفسي بالفن والدراما.. عمرها 40 عاما

في عالم مليء بالضغوط والتحديات، يبحث الكثيرون عن وسائل فعّالة للتعامل مع مشاعرهم وتحقيق التوازن النفسي، ومن هنا يبرز العلاج بالفن كإحدى الطرق المبتكرة التي تجمع بين الإبداع والعلاج النفسي، من خلال استخدام الألوان والأشكال والأنماط، يمكن للأفراد التعبير بها عن مشاعرهم المكبوتة بطريقة غير تقليدية، مما يفتح لهم آفاقًا جديدة للفهم والشفاء.

يقول الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، في حديثه لـ«الوطن» إن العلاج بالموسيقى أو بالرسم أو بالرياضة، من الطرق الموجودة في المستشفيات منذ ما يقرب من 40 عامًا، إذ تحتوي هذه المستشفيات على وحدات كاملة للعلاج بالفن، موضحًا أنّ العلاج بالموسيقى يساعد في علاج الاكتئاب، بينما يساعد العلاج بالفن على تفريغ ما في ذهن المريض وقلبه مما لا يستطيع التعبير عنه بالكلام.

وأضاف استشاري الطب النفسي أنّ اختيار المريض للألوان يعتمد على حالته المزاجية، مشيرًا إلى أنّ العلاج بالرياضة يساعد على تفريغ الطاقة السلبية، إذ تتمثل أهمية العلاج بالفن بطريقة صحيحة في ضمان تحقيق الفائدة المرجوة، لافتًا إلى أنّ العلاج بالفن لا يناسب جميع المرضى بل لمن يعانون من مرض نفسي بسيط.

وبحسب موقع «Mind»، تتعدد العلاجات غير المألوفة في التخلص من الأمراض والاضطرابات النفسية، والتي تشمل الآتي:

العلاج بالحركة

يتضمن العلاج النفسي بالحركة المعروف أيضًا باسم «العلاج بالرقص» استخدام الحركة والرقص كوسيلة للتعبير عن المشاعر وتخفيف التوتر، إذ يجد بعض الأشخاص أن العلاج بالحركة والرقص يساعدهم على الشعور بالتواصل مع بيئتهم المادية، ومعالجة المشاكل الصعبة تجاه أجسادهم أو مظاهرهم، والتعبير عن المشاعر الصعبة بالحركة بدلاً من الكلمات.

العلاج بالدراما

يتضمن العلاج بالدراما استخدام أنواع مختلفة من الدراما والأداء، مثل اختراع شخصيات أو رواية قصص أو التمثيل الصامت، وليس هناك حاجة لمهارات أو خبرة في التمثيل إذ يجد بعض الأشخاص أن العلاج بالدراما يساعدهم على التعبير عن أفكارهم أو المشاعر الصعبة وحلها.

العلاج بالفن

يستخدم الفنون البصرية مثل الرسم والنحت والتلوين لمساعدة الأشخاص على التعبير عن مشاعرهم والتعامل مع الصدمات النفسية خاصة أن العلاج بالفن يساعد الأشخاص على توصيل المشاعر أو الأفكار التي يجدون صعوبة في التحدث عنها، والنظر إلى المشكلة أو الموقف بطريقة جديدة، واستكشاف التجارب الصعبة أو المؤلمة وفهم أنفسهم بشكل أفضل والشعور بالراحة في العلاج.