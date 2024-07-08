اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: نسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030
كتب:
محمد عزالدين
09:08 م | الإثنين 08 يوليو 2024
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-الحكومة: نسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030
-«مدبولى» أمام «النواب»: نعمل بكل عزم للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء
-الرئيس يقوم بجولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية
-وزير الخارجية: لن نقبل بأى بديل لـ«أونروا» فى فلسطين
-مفوض «الوكالة»: الاحتلال قتل 200 من موظفينا.. وهناك إصرار على منع المبعوثين من تقديم المساعدات
-عام على مأساة الغواصة «تيتان»
-«ستانلى»: كانت مأساة كبرى واكتشفتُ وجود عيوب فى الطاقة
-خبراء عن رحلة الموت: عدم صلاحية ألياف الكربون أبرز أسباب الانفجار
-«التعليم»: أسئلة «الكيمياء» المتداولة لا تتطابق مع الامتحان
-«الفنية العسكرية» تحصد المراكز الأولى فى مسابقات دولية بأمريكا
-الفريق حصل على جائزة أفضل تصميم خارجى للصاروخ
-«قطبا مصر»
- الأهلى يرسل 70 ألف دولار لحكم موقعة بيراميدز.. وعودة بيرسى تاو للقائمة
- الزمالك يتظلم ضد «كاف» بسبب نهائى الكونفيدرالية.. ومحمود علاء يفاضل بين العروض
الصفحة الثانية
-بيان الحكومة أمام «النواب»
-استكمال البناء والإصلاح الاقتصادى.. وتوصيات الحوار الوطنى
-مواجهة التضخم ومنظومة جديدة لـ«الثانوية».. برامج الوزراء أمام البرلمان
-نستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ ٤.٢% فى العام الأول من البرنامج ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر فى عملية التنمية
-وزير التموين: ضبط الأسعار والتحول للدعم النقدى أبرز الملفات.. و«الزراعة»: إحياء «مشروع البتلو» وتنمية الثروة الداجنة ودعم الصادرات وتصنيف الأراضى الجديدة.. و«السياحة»: زيادة الغرف الفندقية والوصول إلى 30 مليون سائح فى 2028.. و«العمل»: مراجعة وإعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد
الصفحة الثالثة
-أحزاب ونواب: بيان «طموح».. ونتمنى تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطن
-بناء الإنسان واستمرار الاستقرار السياسى والأمن القومى.. عوامل تخلق مناخاً تنافسياً جاذباً للاستثمارات الأجنبية
-مستثمرون: الصناعة قاطرة التنمية لزيادة النمو الاقتصادى
-«حفيلة»: مساعدة المصانع الصغيرة ذات الإنتاج المحدود.. و«عيسى»: إلغاء ضريبة التصرفات العقارية
-المواطنون: ضبط الأسعار والتوقف عن تخفيف الأحمال
-زيادة الرقابة على الأسواق.. وحل أزمة تراكم القمامة.. ودعم محدودى الدخل
-رئيس «زراعة النواب»: زيادة أسعار تسلم المحاصيل وحل مشكلات الأسمدة
-النائب هشام الحصرى: الزراعة والتموين قطاعان متكاملان فى دعم الأمن الغذائى
-مقال رأي لـ غادة علي، بعنوان: تحديات عمل الحكومة الجديدة
الصفحة الرابعة
-مقال رأي لـ محمد عبدالحفاظ، بعنوان: «التصويت العقابي» كلمة سر سقوط حكومات أوروبا
-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: عاجل إلى وزارات الصحة والصناعة والنقل والهجرة
-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: وما زلت أكتب
-مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: «الاستقرار» ثمنه غال
-مقال رأي لـ سيد خميس، بعنوان: إحنا الشعب يا حكومة
-مقال رأي لـ د. محمود خليل ، بعنوان: القتل الأبيض
الصفحة الخامسة
-بين لعنة «تيتانيك» والإهمال.. عام على غرق «تيتان»
-خبراء عن رحلة الموت: عدم صلاحية ألياف الكربون أبرز أسباب الانفجار
-صديق رئيس الشركة: سمعت أصواتاً داخل المحرك أثناء إجراء التجربة على «تيتان»
-الشريك المؤسس لـ«أوشن جيت»: أنشأنا الشركة لمساعدة أى شخص على الوصول إلى قاع المحيط دون إنفاق الملايين
-«سونلاين»: هدفنا توسيع نطاق وصول البشرية إلى أعماق المحيطات
-«أوشن جيت» الكيان الوحيد الذى يقدم خدمات الغوص التجارية بقطع بحرية غير مصنفة.. ورئيسها دفع ثمن الكبرياء والغطرسة
الصفحة السادسة
-«المختصر.. المفيد»
-«الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة الجيولوجيا»
الصفحة السابعة
-مرحلـة الجــد.. حماس فى تدريبات المنتخب الأولمبى قبل السفر إلى باريس وخوض منافسات الأولمبياد.. ومحمد بركات يحفز اللاعبين
-رحلة مؤقتة.. الأهلى يرسل 70 ألف دولار لحكم بيراميدز.. و«كريستو» يرحل
-طلب تخفيض.. الزمالك يتظلم ضد «كاف» بسبب نهائى الكونفيدرالية ومحمود علاء يفاضل بين عروض سعودية وإماراتية
-صدام ناري.. الليلة.. إسبانيا وفرنسا فى نصف نهائى يورو 2024.. نجوم إسبانيا يحلمون بمواصلة النتائج المبهرة.. و«كيليان» يبحث إظهار قوة «الديوك»
الصفحة الثامنة
-مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: طعام صحي في الطفولة = شيخوخة بدون ألزهايمر
-مشاريع تخرُّج واعدة وأفكار أكثر ذكاءً
-«درون الإطفاء».. من غير خسائر.. طائرة تكافح الحرائق بالمعلومات
-«Auto Shop».. وداعاً للطوابير.. عربة تسوق ذكية لإرضاء العملاء
-«ICare».. «جوع ولّا تعب؟!».. حل سحرى لمعرفة سبب بكاء الرُّضع
-«كلمنى».. بضغطة زر.. تحويل لغة الإشارة إلى نص وصوت