اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: نسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-الحكومة: نسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030

-«مدبولى» أمام «النواب»: نعمل بكل عزم للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء

-الرئيس يقوم بجولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية

-وزير الخارجية: لن نقبل بأى بديل لـ«أونروا» فى فلسطين

-مفوض «الوكالة»: الاحتلال قتل 200 من موظفينا.. وهناك إصرار على منع المبعوثين من تقديم المساعدات

-عام على مأساة الغواصة «تيتان»

-«ستانلى»: كانت مأساة كبرى واكتشفتُ وجود عيوب فى الطاقة

-خبراء عن رحلة الموت: عدم صلاحية ألياف الكربون أبرز أسباب الانفجار

-«التعليم»: أسئلة «الكيمياء» المتداولة لا تتطابق مع الامتحان

-«الفنية العسكرية» تحصد المراكز الأولى فى مسابقات دولية بأمريكا

-الفريق حصل على جائزة أفضل تصميم خارجى للصاروخ

-«قطبا مصر»

- الأهلى يرسل 70 ألف دولار لحكم موقعة بيراميدز.. وعودة بيرسى تاو للقائمة

- الزمالك يتظلم ضد «كاف» بسبب نهائى الكونفيدرالية.. ومحمود علاء يفاضل بين العروض

الصفحة الثانية

-بيان الحكومة أمام «النواب»

-استكمال البناء والإصلاح الاقتصادى.. وتوصيات الحوار الوطنى

-مواجهة التضخم ومنظومة جديدة لـ«الثانوية».. برامج الوزراء أمام البرلمان

-نستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ ٤.٢% فى العام الأول من البرنامج ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر فى عملية التنمية

-وزير التموين: ضبط الأسعار والتحول للدعم النقدى أبرز الملفات.. و«الزراعة»: إحياء «مشروع البتلو» وتنمية الثروة الداجنة ودعم الصادرات وتصنيف الأراضى الجديدة.. و«السياحة»: زيادة الغرف الفندقية والوصول إلى 30 مليون سائح فى 2028.. و«العمل»: مراجعة وإعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد

الصفحة الثالثة

-أحزاب ونواب: بيان «طموح».. ونتمنى تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطن

-بناء الإنسان واستمرار الاستقرار السياسى والأمن القومى.. عوامل تخلق مناخاً تنافسياً جاذباً للاستثمارات الأجنبية

-مستثمرون: الصناعة قاطرة التنمية لزيادة النمو الاقتصادى

-«حفيلة»: مساعدة المصانع الصغيرة ذات الإنتاج المحدود.. و«عيسى»: إلغاء ضريبة التصرفات العقارية

-المواطنون: ضبط الأسعار والتوقف عن تخفيف الأحمال

-زيادة الرقابة على الأسواق.. وحل أزمة تراكم القمامة.. ودعم محدودى الدخل

-رئيس «زراعة النواب»: زيادة أسعار تسلم المحاصيل وحل مشكلات الأسمدة

-النائب هشام الحصرى: الزراعة والتموين قطاعان متكاملان فى دعم الأمن الغذائى

-مقال رأي لـ غادة علي، بعنوان: تحديات عمل الحكومة الجديدة

الصفحة الرابعة

-مقال رأي لـ محمد عبدالحفاظ، بعنوان: «التصويت العقابي» كلمة سر سقوط حكومات أوروبا

-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: عاجل إلى وزارات الصحة والصناعة والنقل والهجرة

-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: وما زلت أكتب

-مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: «الاستقرار» ثمنه غال

-مقال رأي لـ سيد خميس، بعنوان: إحنا الشعب يا حكومة

-مقال رأي لـ د. محمود خليل ، بعنوان: القتل الأبيض

الصفحة الخامسة

-بين لعنة «تيتانيك» والإهمال.. عام على غرق «تيتان»

-خبراء عن رحلة الموت: عدم صلاحية ألياف الكربون أبرز أسباب الانفجار

-صديق رئيس الشركة: سمعت أصواتاً داخل المحرك أثناء إجراء التجربة على «تيتان»

-الشريك المؤسس لـ«أوشن جيت»: أنشأنا الشركة لمساعدة أى شخص على الوصول إلى قاع المحيط دون إنفاق الملايين

-«سونلاين»: هدفنا توسيع نطاق وصول البشرية إلى أعماق المحيطات

-«أوشن جيت» الكيان الوحيد الذى يقدم خدمات الغوص التجارية بقطع بحرية غير مصنفة.. ورئيسها دفع ثمن الكبرياء والغطرسة

الصفحة السادسة

-«المختصر.. المفيد»

-«الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة الجيولوجيا»

الصفحة السابعة

-مرحلـة الجــد.. حماس فى تدريبات المنتخب الأولمبى قبل السفر إلى باريس وخوض منافسات الأولمبياد.. ومحمد بركات يحفز اللاعبين

-رحلة مؤقتة.. الأهلى يرسل 70 ألف دولار لحكم بيراميدز.. و«كريستو» يرحل

-طلب تخفيض.. الزمالك يتظلم ضد «كاف» بسبب نهائى الكونفيدرالية ومحمود علاء يفاضل بين عروض سعودية وإماراتية

-صدام ناري.. الليلة.. إسبانيا وفرنسا فى نصف نهائى يورو 2024.. نجوم إسبانيا يحلمون بمواصلة النتائج المبهرة.. و«كيليان» يبحث إظهار قوة «الديوك»

الصفحة الثامنة

-مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: طعام صحي في الطفولة = شيخوخة بدون ألزهايمر

-مشاريع تخرُّج واعدة وأفكار أكثر ذكاءً

-«درون الإطفاء».. من غير خسائر.. طائرة تكافح الحرائق بالمعلومات

-«Auto Shop».. وداعاً للطوابير.. عربة تسوق ذكية لإرضاء العملاء

-«ICare».. «جوع ولّا تعب؟!».. حل سحرى لمعرفة سبب بكاء الرُّضع

-«كلمنى».. بضغطة زر.. تحويل لغة الإشارة إلى نص وصوت