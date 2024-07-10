أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل الدبلومات الفنية، ومن بينهم أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة الوادي الجديد، حيث حجزت المحافظة مركزين لها ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية.

أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة الوادي الجديد

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية، أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة الوادي الجديد، وهم كالتالي:

1- أمل حمدي محمد أحمد عزوز، الطالبة بمدرسة بلاط الثانوية الزراعية، تخصص «استصلاح الأراضي والميكنة الزراعية»، الأولى على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية «نظام السنوات الثلاث»، بمجموع 521 بنسبة مئوية 94.73%.

2- أسماء مصطفى عبد الرحيم سيد، الطالبة بمدرسة موط الثانوية الزراعية، تخصص «فني معامل»، الأولى على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية «نظام السنوات الثلاث» البرامج الدراسية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، بمجموع 487 بنسبة مئوية 97.40%.

ومن جانبه، هنأ اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أوائل الدبلومات الفنية 2024 محافظة الوادي الجديد، لافتاً إلى أنّه سيتم تكريمهم نظير تفوقهم، وتشريفهم للمحافظة.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

واعتمد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 «الدور الأول» للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.