العالم علمين ينطلق.. الجمال بيتكلم مصري (ملف خاص)

تفتح المدينة الساحرة أبوابها لاستقبال ضيوفها مع بدء فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية، مساء الغد، حيث يضفى أجواءه الساحرة على شاطئ البحر المتوسط على مدار موسم الصيف، من خلال مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات المتنوعة ما بين الترفيه والموسيقى والمسرح والطفل والرياضة والطعام، ليستحق أن يكون المهرجان الأكبر فى الوطن العربى، مستهدفاً أكثر من 15 مليون سائح من خلال فعالياته الممتدة على مدار 50 يوماً متواصلة. ولا تقتصر أهمية مهرجان العلمين على الجانب الترفيهى فقط، فهناك عدد من الأهداف المهمة التى يدعمها المهرجان، أبرزها تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة والترفيه العالمية، بعدما نجح العام الماضى فى جذب 15 مليون سائح إلى مدينة العلمين، ويصل الهدف مع عام 2030 إلى جذب أكثر من 50 مليون سائح إلى المدينة الساحلية الجديدة، كما يلعب دوراً رئيسياً فى الترويج للاستثمار بالساحل الشمالى. يزيد المهرجان من مساحة القوى الناعمة المصرية وتأثيرها، ورقعة انتشارها، إذ يُقدّم ضمن جدول فعالياته مجموعة متنوعة من الحفلات لأبرز نجوم الغناء المصرى والعربى، بالإضافة إلى العروض المسرحية، كما خلق المهرجان فرصاً كبيرة للعمل، شملت 50 ألف عامل.