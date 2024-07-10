نقاد: مهرجان العلمين رسالة تؤكد حضور الفن في وقت الأزمات

أشاد عدد من نقاد الفن بفعاليات مهرجان العلمين، التى تحمل تحديات جديدة وتطلعات إلى آفاق بعيدة وتشمل أحداثاً فنية تقدم للمرة الأولى، ومن جانبه تحدث الناقد الفنى طارق الشناوى، عن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية، مشيراً إلى أن المهرجان خلال دورته الجديدة يستعد لانطلاقة قوية تشمل عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية على أجمل شواطئ المتوسط.

«سليم»: يستحوذ على اهتمام العالم.. و«شاهين»: تخصيص جزء من أرباحه للفلسطينيين لفتة عظيمة

وقال «الشناوى» لـ«الوطن»: «سعيد بالفكرة والتجربة، مهرجان العلمين يتطلع إلى آفاق بعيدة، إذا راجعنا الأسماء، سوف نجد كبار الفنانين مشاركين فى المهرجان سواء من مصر أو الوطن العربى، وهذا يحسب لصالح إدارة مهرجان العلمين»، وأضاف: «المهرجان رسالة مهمة تؤكد أن الفن والترفيه والأغانى تقدم فى وقت الأزمات، وهذا لا يعنى أن هناك انفصالاً لما يجرى على أرض الواقع»، وتابع: «إدارة المهرجان قررت التبرع بـ60% من أرباحه لصالح شعب فلسطين فى غزة، وهذا يعد مقاومة إيجابية، حتى لو كانت الأغنيات التى تقدم مرحة».

وقال الناقد الفنى محمود قاسم، إن من أبرز مميزات مهرجان العلمين الجمع بين الترفيه والثقافة، بخاصة أن الجمهور معظمه من فئة الشباب، فضلاً عن إطلاق مهرجان يهتم بأمور الأطفال، من خلال مهرجان «نبتة» الذى يعد مفاجأة «العلمين»، ويستهدف بالأساس النشء. بينما قال الكاتب الصحفى والناقد الفنى مصطفى الكيلانى إنّ الدورة الأولى من مهرجان العلمين شهدت نجاحات كبيرة، مشيراً إلى أن النسخة الثانية من المهرجان ستحتوى على مفاجآت وعدد نجوم وفعاليات أكثر تطوراً، بسبب المجهود الكبير الذى تبذله الشركة المتحدة من أجل خروج تلك الدورة بشكل مُشرف أمام العالم.