متحدث مجلس الوزراء: انتهاء تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الانتهاء من تخفيف الأحمال سيتم في الأسبوع الثالث من يوليو، موضحًا أن الاجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء لجهود القضاء على أزمة الكهرباء.

وقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو

وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الحكومة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبترول والمالية، ملتزمة بوقف تخفيف الأحمال ابتداءً من الأسبوع الثالث من يوليو، وحتى نهاية الصيف.

خطة لإنهاء تخفيف الأحمال بحلول نهاية العام الجاري

وأشار إلى أنه سيتم وضع خطة لإنهاء تخفيف الأحمال بحلول نهاية العام الجاري، مردفًا: «اجتماع الحكومة اليوم يأتي في إطار جهود توفير الوقود اللازم للإنهاء تخفيف الأحمال».

واختتم بالإشارة إلى أن ما تم أمس من عدم تخفيف الأحمال يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء لمعرفة الاستهلاك الحقيقي من الوقود، في حالة وقف تخفيف الأحمال.